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Yalanlarken doğruladı

Yalanlarken doğruladı

Akşam Gazete'sinin 'Münferit Bacanak' manşetiyle duyurduğu habere, CHP'li Salıcı'dan yanıt geldi. Salıcı, “Sönmez bacanağım değil, karımın kuzeninin kocası” diyerek haberi yalanlamak isterken akrabalık ilişkisini olduğunu doğruladı.

ERCAN ÖZTÜRK

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, AKŞAM’ın “Münferit Bacanak” manşetiyle duyurduğu “eş-dost-akraba” skandalıyla ilgili dün Twitter’dan bir açıklama yaptı. 

Salıcı, Maltepe Belediyesi’nde Hukuk İşleri Müdürü'yken, İBB Hukuk Müşavirliği’ne getirilen Eren Sönmez’le ‘akrabalık’ ilişkisi olduğunu doğruladı. 

TDK’nın “Eşleri kardeş olan erkekler” tanımını hatırlatıp, “Sönmez bacanağım değil, karımın kuzeninin kocası” diyen Salıcı, Maltepe'deki ilişkisinin kendisinden önce başladığını söyledi. Ancak İBB'ye atanmasına değinmedi. 

Salıcı, CHP’li belediyelerdeki akraba atamalarıyla ilgili, “Bu münferit yanlışlar Genel Merkez tarafından düzeltilecek” demişti. Salıcı’yla akrabalık ilişkisi ortaya çıkan Sönmez’le ilgili nasıl bir ‘düzeltme’ yapacağı merak konusu oldu. 

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