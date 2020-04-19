Yalanlara kanmayın canilere tahliye yok

OSMAN NURİ CERİT

İnfaz düzenlemesi sonrası Kapalı ceza infaz kurumlarından yaklaşık 15 bin, açık ceza infaz kurumlarından 30 bin kişi tahliye edildi. Açık ceza infaz kurumlarındaki yaklaşık 45 bin kişi de korona virüs nedeniyle izne gönderildi. Kamuoyunu etkileyen ve uzun süre gündemde kalan davalarla ilgili sosyal medyada bazı iddialar ortaya atıldı. Özellikle kadına yönelik şiddet davlarının sanıklarının infaz düzenlemesinden yararlandığı iddia edildi. Fakat gerçeğin böyle olmadığı kısa sürede ortaya çıktı.

İlk olarak Ceren Özdemir’in katili Özgür Arduç’un tahliye edileceği yalanı ortaya atıldı. Sanık Özgür Arduç, canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükmedildi. Bu suç 7242 Sayılı Kanunun kapsamı dışında kalıyor. Bu nedenle Arduç’un serbest kalması söz konusu değil.

KAPSAM DIŞINDA

Öğretim üyesi Ceren Damar’ı katleden Hasan İsmail Hikmet’in yargılaması ise devam ediyor, sanık hüküm giyse bile 7242 Sayılı Kanun kapsamında infaz düzenlemesinden yararlanamayacak.

VARAN DA HAPİSTE

Emine Bulut’u sokak ortasında çocuğunun gözü önünde öldüren Fedai Varan da yine düzenleme dışında olacak. Berfin Özek’in yüzüne asit döken sanık Casim Ozan Çeltik de cezaevinde bulunuyor. Sanık hakkında yaralama suçundan ceza verilmesi halinde ise istisna suçlardan olması nedeniyle 7242 Sayılı Kanun kapsamında değerlendirme yapılmayacak. Gamze Pala’yı öldüren, Savaş Dalançıkar ‘Tasarlayarak Öldürme’ suçundan tutuklandı. İnfaz düzenlemesi dışında kalan bu suç nedeni ile sanığın cezasında indirim olmayacak.

TOSUNCUK YARGILANACAK



Binlerce kişiyi dolandırarak yurt dışına kaçan tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın, yakalanıp Türkiye’ye getirilmesi durumunda yargılanarak hüküm giyecek. Tosuncuğun berat ettiği yönündeki iddialar da gerçeği yansıtmıyor.



Bu suçlulara da özgürlük yok!



- Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak suçundan hükümlü olan Kürşat Yılmaz.

- Ali İsmail Korkmaz cinayetinin faillerinin de serbest kaldığı iddiası da sosyal medyada çok konuşuldu. Sanık Mevlüt Saldoğan 2019’da, sanık Yalçın Akbulut 20 Ocak’ta şartlı tahliye oldu.

- Taksirle ölüme veya yaralanmaya neden olma suçundan 13 yıl 4 ay hapis cezası alan yazar Emrah Serbes, 31 Mayıs 2020/ye kadar izinli.

- Aladağ yurt yangını sanıkları Ramazan Dede, Ramazan Keleş, Mahir Kılıç, Mustafa Öztaş yargılama aşamasında tahliye edildi.

- Soma faciası faillerinin 7242 sayılı yasadan yararlanıp yararlanamayacaklarına yargı makamları karar verecek. Ramazan Doğru ve Ertan Ersoy 18 yıl 9 ay hapis cezası aldı, dosyaları Yargıtay’da.

- Çorlu tren kazası nedeniyle yargılanan sanıklar Turgut Kurt, Özkan Polat, Çetin Yıldırım ve Celaleddin Çabuk hakkında soruşturma aşamasında ‘adli kontrol’ kararı verildi.

- Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak suçundan hükümlü olan Alaettin Çakıcı 19 Ekim’de denetimli serbestliğe ayrılacaktı, düzenlemeyle 15 Nisan’da tahliye edilmiş oldu.