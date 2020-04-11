Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun eşinin Fransızca olan kartvizitinde 'Madame L. Karaosmanoglu' yazarken Türkçe olanında ne yazardı? Ekranların sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster yine birbirinden zor sorularla izleyicileri ekran başına kilitledi. Kenan İmirzalıoğlu’nun sunuculuğunu üstlendiği programda çıkan soruların cevabını merak edenler soruyu internet üzerinden aratmaya başladı. İşte o sorulardan bir tanesi…



Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun eşinin Fransızca olan kartvizitinde 'Madame L. Karaosmanoglu' yazarken Türkçe olanında ne yazardı?



A: Leman, Yakup Kadri Bey Hanımı

B: Leman, Yakup Kadri Bey Hanesi

C: Leman, Yakup Kadri Bey Haremi

D: Leman, Yakup Kadri Bey Hatunu

Doğru cevap: C Leman, Yakup Kadri Bey Haremi