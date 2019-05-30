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30 Mayıs 2019 Perşembe 08:57 | Son Güncelleme: 30 Mayıs 2019 Perşembe 08:57

Yahya Bostan: Pençe Operasyonu'nun anlamı

Yahya Bostan: Pençe Operasyonu'nun anlamı

Star gazetesi yazarı Yahya Bostan Pençe Harekatı’nın anlamını yazdı.

Yahya Bostan’ın yazısı şöyle:

Haritayı önünüze alın ve işaretleyin. Türkiye’nin karşı karşıya olduğu saldırıları, verilen amansız mücadeleyi daha net göreceksiniz. Doğu Akdeniz’de Türkiye’nin hakları çalınmaya çalışılıyor. Buna üç denizde verilen Mavi Vatan yanıtı var. 

İdlib’de rejimin sivilleri hedef alan saldırıları sürüyor. Amaç sadece İdlib’deki muhalif yapıyı zayıflatmak değil, aynı zamanda Türk askerinin çatışmasızlık bölgesinden çekilmesini sağlamak. Malum, Şam rejimi oradaki Türk askeri varlığını amaçlarına ulaşmanın önünde bir engel olarak görüyor. Milli Savunma Bakanı Akar geçtiğimiz günlerde bu girişimlere yanıt verdi. “Mehmetçik bulunduğu yerden bir adım geri atmayacak” dedi. 

Afrin’in güneydoğusunda bulunan, Rusların kontrolündeki Tel Rıfat Türkiye için güvenlik riski oluşturuyor. Geçtiğimiz günlerde Mehmetçiğe o bölgeden terörist saldırı oldu. Gerekli karşılık hızlı bir şekilde verildi. 

Münbiç ve Fırat’ın doğusu ise malum. 

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