Yağız Efe'den son dokunuş

Şehidin cenazesini anne Yeter, baba Cemal Gürsel ve eşi Berna Deprem ile yakınları gözyaşlarıyla karşıladı. Şehidin 2 yaşındaki oğlu Yağız Efe ise annesinin kucağında geldiği törende babasının tabutuna son kez dokundu. 4 yıl önce uzman çavuş olan ve Bolu Komanda Tugay Komutanlığı’nda görev yaparken, geçici görevle Mardin’e oradan da İdlib’e görevlendirilen Deprem’in, şehadetinden 2 gün önce ailesini ziyaret ettiği öğrenildi.