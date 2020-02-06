Yağız Efe'den son dokunuş
İdlib’de, rejim güçleri tarafından gerçekleştirilen topçu atışı sonucu şehit düşen Uzman Çavuş Serkan Deprem (27), memleketi Osmaniye Düziçi’nde toprağa verildi.
Şehidin cenazesini anne Yeter, baba Cemal Gürsel ve eşi Berna Deprem ile yakınları gözyaşlarıyla karşıladı. Şehidin 2 yaşındaki oğlu Yağız Efe ise annesinin kucağında geldiği törende babasının tabutuna son kez dokundu. 4 yıl önce uzman çavuş olan ve Bolu Komanda Tugay Komutanlığı’nda görev yaparken, geçici görevle Mardin’e oradan da İdlib’e görevlendirilen Deprem’in, şehadetinden 2 gün önce ailesini ziyaret ettiği öğrenildi.