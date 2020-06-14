Yağış ne kadar sürecek? İstanbul Valiliği açıkladı

İstanbul Valiliği'nin Twitter hesabından yapılan duyuruda, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine yer verildi.

İstanbul'da dün gece saatlerinden sonra başlayan sağanak ve gök gürültülü sağanağın, bugün sabahtan itibaren yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Bugün öğle saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin edilen yerel kuvvetli yağışın oluşturabileceği sel, su, baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, ufak çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

İstanbul’da tahmin edilen hava sıcaklıkları şöyle sıralandı:

"14 Haziran- gök gürültülü sağanak yağışlı; en düşük 20, en yüksek 26 derece.

15 Haziran- gök gürültülü sağanak yağışlı; en düşük 20, en yüksek 27 derece.

16 Haziran- parçalı bulutlu; en düşük 20, en yüksek 29 derece.

17 Haziran- parçalı bulutlu; en düşük 20, en yüksek 28 derece.

18 Haziran- gök gürültülü sağanak yağışlı; en düşük 20, en yüksek 28 derece."