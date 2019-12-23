Yabancı dili nasıl öğrenmeli? İşte İlber Ortaylı'dan tavsiyeler

İBB'den yapılan açıklamaya göre, zirveye 3 bine yakın üniversite öğrencisi, üniversite mezunu ile akademisyen, uzman ve eğitmen katıldı.

Tarihçi yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, zirvede yaptığı konuşmada, bir gencin nasıl yetişmesi gerektiğine ilişkin tavsiyelerde bulundu.

Gençlerin matematikten fiziğe kadar çok iyi bir eğitim sürecinden geçmelerinin önemini vurgulayan Ortaylı, şöyle devam etti:

"Yabancı lisanı grameriyle bilmeniz gerekiyor. Ancak grameriyle bilirseniz öğrenirsiniz. Gramerle öğrenmiyor ve sadece konuşmaya yöneliyorsanız o ancak sokak dili olur ve bir müddet sonra da unutursunuz. Yaşadığınız coğrafyayı çok iyi bilmelisiniz. Sadece kitaptan değil, gezerek öğrenmelisiniz. Sadece bir meslek için yaşam şansının çok azaldığını söylemek zorundayım. Birçok zanaat için ücretli ya da ücretsiz kurslar var. Başta İBB kurslar açıyor. Zanaat öğretiyor, spor öğretiyor, lisan kursları açıyor. Bunlar ücretsiz, gider öğrenirsiniz."

Ortaylı, obezite tehdidine karşı çocukların ve gençlerin spora önem vermesini istedi.

- "YOUTUBE'DA SUNULANLA TELEVİZYONDA SUNULAN AYNI ŞEY DEĞİL"

Youtuber Oğuzhan Uğur ise dijital medyanın televizyonlardan farklı olduğunu belirterek, "Bizim daha önce bir RTÜK'ümüz yoktu ama artık var. Youtube'da sunulanla televizyonda sunulan aynı şeyler değil. Televizyonda genellikle 'konuk' sunuluyor. Ama biz kendimizi sunuyoruz ve yalnızca beğenen izliyor. Ağırlıklı olarak gençler tarafından izleniyoruz ancak her yaştan izleyici kitlemiz var. Geçmişteki taktikleri denemek yerine kendimiz yeni bir taktik bulmalıyız." şeklinde konuştu.

(AA)