Kim Milyoner Olmak İster sorusu William Lawlis Pace, kafasındaki mermiyle ne kadar süre yaşayarak Guinness Dünya Rekorları'na girmiştir? Ekranların sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster Kenan İmirzalıoğlu’nun sunumuyla Atv ekranlarında yayınlanıyor. Yarışmada çıkan sorular hem izleyicileri, hem de yarışmacıyı düşündürüyor ve zorluyor. Sorunun cevabını merak edenler ise internette araştırmalar yapıyor. İşte 16 Aralık Pazartesi günü çıkan soru…

William Lawlis Pace, kafasındaki mermiyle ne kadar süre yaşayarak Guinness Dünya Rekorları'na girmiştir?

A: 64 yıl 175 gün

B: 74 yıl 175 gün

C: 84 yıl 175 gün

D: 94 yıl 175 gün

Doğru cevap: D 94 yıl 175 gün