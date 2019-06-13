WhatsApp kullananlar dikkat! WhatsApp toplu mesaj gönderenlere dava açacak!

WhatsApp kullanan kullanıcılar artık toplu mesaj gönderirken daha dikkatli olacak. Akıllı telefonlar için geliştirilen popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, dünya üzerinde milyonlarca insan tarafından kullanılıyor. Son edinilen bilgiye göre WhatsApp artık toplu mesaj gönderenlere ve gizliliği ihlal eden kullanıcılara dava açabilecek. Yapılan açıklamada otomatik mesaj atılması ve diğer kullanıcıların rahatsız edilmesi gibi durumların saptanması durumunda sorumlu kişilere karşı yasal adımların atılacağının altı çizildi.

WhatsApp’ın resmi internet sitesinde bulunan açıklamayı sizler için paylaşıyoruz:

“Bu, bütünsel bir yaklaşım gerektiren bir sorundur ve WhatsApp, otomatik veya toplu mesajlaşma veya kişisel olmayan kullanım gibi Hizmet Şartlarımızı ihlal eden suiistimali önlemek için elindeki kaynakları kullanma (yasal işlem dahil) kullanmayı taahhüt eder. Bu nedenle, teknolojik yaptırıma ek olarak, bu tür bir istismarın platformdaki kanıtlarına bağladığımız bireylere veya şirketlere karşı yasal işlem yapıyoruz. WhatsApp, bu gibi durumlarda yasal işlem yapmaya devam etme hakkını saklı tutar. WhatsApp, bu gibi durumlarda yasal işlem yapmaya devam etme hakkını saklı tutar.”

“Ek olarak, 7 Aralık 2019'da başlayarak, WhatsApp, otomatik veya toplu mesajlaşma veya kişisel olmayan kullanım gibi, Hizmet Şartlarımızı ihlal eden veya istismarda bulunanlara, otomatik veya toplu mesajlaşma gibi ihlallerde bulunduğunu belirlediklerine karşı yasal işlemlerde bulunacaktır. Örneğin, platform dışı bilgiler, şirketlerden WhatsApp'ı Şartlarımızı ihlal eden şekillerde kullanma yetkileri hakkındaki hak iddialarını içerir. Bu yazı, kötüye kullanım kanıtı olan şirketlere karşı, kötüye kullanım 7 Aralık 2019'un ötesinde de devam ederse veya bu şirketler söz konusu tarihten önce başka platformda kötüye bağlantısı kanıtlanırsa, yasal işlemlerde bulunacağımızı bildirir.”