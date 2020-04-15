Whatsapp çöktü mü? Whatsapp fotoğraf, video gönderme sorunu var mı? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Kullanıcılar fotoğraf, video ve mesaj gönderme sorunu yaşarken konu ile ilgili detaylı bilgi merak ediliyor. Genel anlamda yaşandığı düşünülen bu problem birçok kullanıcıyı etkisi altına alırken 14.30 sularında başlayan problemin sonrası resmi açıklama bekleniyor.

WHATSAPP ÇÖKTÜ MÜ?



Whatsapp'a giremeyen vatandaşlar kısa süre içerisinde konuyla ilgili sosyal medyada birçok paylaşımda bulundu. 'Whatsapp çöktü mü' sorusunun cevabı merak ediliyor.