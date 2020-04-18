Waterloo Savaşı günümüzde hangi ülkedeki Waterloo kasabası yakınlarında gerçekleşmiştir? Atv’nin başarılı yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster Kenan İmirzalıoğlu’nun sunumuyla pazartesi ve cumartesi akşamları izleyiciyle buluşuyor. Yarışmada çıkan soruların cevapları ise ekran başındaki izleyiciler tarafından merak edip araştırılıyor. İşte 18 Nisan Cumartesi günü çıkan sorulardan bir tanesi...

WATERLOO SAVAŞI GÜNÜMÜZDE HANGİ ÜLKEDEKİ WATERLOO KASABASI YAKINLARINDA GERÇEKLEŞMİŞTİR?



A: İngiltere



B: İskoçya

C: Belçika

D: Fransa

Doğru cevap: C Belçika

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