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  3. Vize serbestisi süreci hızlanıyor! Bu ay önemli adımlar atılacak

Vize serbestisi süreci hızlanıyor! Bu ay önemli adımlar atılacak

Vize serbestisi süreci hızlanıyor! Bu ay önemli adımlar atılacak

Türkiye ile Avrupa Birliği arasında vize serbestisi için bu ay içinde önemli adımlar atılacak. Ankara, yerine getirilmesi gereken 6 madde için çalışmalarını yoğunlaştırdı

Sabah Gazetesi'nin haberine göre, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 19 Eylül'de yayımladığı genelge ile Vize Serbestisi Yol Haritası'ndaki kriterlerin karşılanmasına yönelik çalışmalar ivme kazandı. Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre Almanya Başbakanı Angela Merkel, sürecin hızlandırılması konusunda Türkiye'ye teklifte bulundu. Bu ay içinde sürece ilişkin önemli adımların atılması bekleniyor. Türk tarafı 72 kriterin 66'sının yerine getirildiğini kalan 6 madde için çalışmaların yoğunlaştığını belirterek bundan sonra vizesiz seyahat önünde siyasi engel görmek istemediklerini ifade ediyor.

ÖNEMLİ BİR DÖNEMEÇ AŞILACAK

Avrupa Polis Teşkilatı (EUROPOL) ile iş birliği anlaşması müzakerelerinin üçüncü turu bu ay gerçekleştirilecek. TBMM'nin öncelikli gündeminde olan Yargı Reformu gibi konulara yoğunlaşılması sürece büyük katkı sunacak. Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği Başkanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı sürecin yürütülmesinde önemli yer tutacak. Vize Serbestisi Diyaloğu sürecinin sona ermesinin ardından vize serbestisi için kalan temel hak ve özgürlüklerin korunması, ifade özgürlüğü, kişisel verilerin korunmasının güçlendirilmesi gibi önemli reformları içeren 6 kriterin tamamladığının Avrupa Komisyonu tarafından onaylanması ve AB Bakanlar Konseyi ile Avrupa Parlamentosuna (AP) olumlu görüş ile vize serbestisi onay sürecini başlatması, yeni komisyonun 18 Mart Mutabakatı kapsamında bulunan sürece sadık kalması bekleniyor. Yeni Avrupa Parlamentosu'nun Türk vatandaşlarına vize serbestisi sağlanması konusunda destek vermesi ile Türkiye-AB ilişkilerinde de önemli bir dönemecin aşılacağı öngörülüyor.

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