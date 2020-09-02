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  3. Virüse rağmen yapılan düğünde kavga çıktı! Ortalık savaş alanına döndü
02 Eylül 2020 Çarşamba 13:06 | Son Güncelleme:

Virüse rağmen yapılan düğünde kavga çıktı! Ortalık savaş alanına döndü

DHA

Antalya'da, koronavirüs salgınına rağmen yapılan sokak düğününde kavga çıktı.Davetliler, birbirlerine sandalyelerle saldırdı. Bazı davetliler, kaçışırken, polis ise kavgayı sonlandırdı.

Antalya'nın Çaybaşı Mahallesi'nde, koronavirüs salgınına rağmen yapılan sokak düğünü, çıkan kavga yüzünden yarım kaldı. Sosyal medya tepkilere yol açan görüntülerde davetlilerin birbirlerine sandalyelerle saldırdığı görüldü. Bazı davetliler, kaçışırken, polis ise kavgayı sonlandırdı. 

Koronavirüs tedbirlerine uyulmadan yapılan düğün görüntülerine, bu kez de kavga görüntüleri eklendi. Düğün sırasında önce tartışma ardından kavga çıktı. Düğün alanı, bir anda karıştı, mahalleye polis çağrıldı.

Polis gelinceye kadar davetliler, birbirlerine sandalyeleri fırlattı. Sokak düğününün yapıldığı meydan, savaş alanına döndü. Polis ekipleri, kavgayı sonlandırırken, şikayet eden olmayınca gözaltı da olmadı. Kavga anı, cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

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