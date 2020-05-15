Virüse karşı aşı çalışmaları hangi aşamada? Bakan Pakdemirli açıkladı
Son Dakika Haberleri.. Tarım Orman Bakanı Pakdemirli, Etlik Veteriner Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünde Kovid-19 aşısı çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Hayvanlar üzerindeki çalışmalara başlanacağını belirten Pakdemirli, "Çalışmalar eylüle kadar sürecek" dedi.
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle birçok ülkeden bilim insanları hastalığa çare bulmak için gece gündüz çalışmalarını sürdürüyor. Türkiye de bu çalışmalarına hız verdi. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Kovid-19 aşısı için anti serum çalışmaları başladı. Önümüzdeki hafta bunu hayvanlara vermeye başlayacağız. Heyecan verici gelişmeleri paylaşacağız" dedi.
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