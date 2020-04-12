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Virüs, koruyucu bir enzimi yok ediyor

Virüs, koruyucu bir enzimi yok ediyor

Hollanda'daki Radboud Üniversitesi Tıp Fakültesi araştırmacıları, hastaların akciğerlerinin nasıl bu kadar hızla hasar gördüğü incelendi.

Dahiliye ve enfeksiyon uzmanı Frank van de Verdonk’a göre, akciğerlerdeki küçük kan damarlarındaki sızıntı, kısmen ciğeri doldurduğu için sorunlara neden oluyor. Bunun olası nedenlerinden biri, “ACE2” adı verilen önemli bir enzimin koronavirüs tarafından ortadan kaldırılması. Kontrol edilemeyen bradkinin maddesinin küçük kan damarlarında sızıntıya neden oluyor.


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