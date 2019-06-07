VIP'ten korsan uçamadı valiye hakaret yağdırdı

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu ile beraberindeki 14 kişinin Ordu-Giresun Havalimanı’nda VIP salonu kullanma hakkına sahip olmadıkları halde bu alana zorla girmeye çalıştıkları ortaya çıktı. Bu sırada İmamoğlu ve beraberindekilerin VIP salonu kapısında görev alan polis memurlarına mukavemet ettiği ve onları iterek VIP salona zorla girmek istediği öğrenildi. CHP adayının VIP’e giremeyince Ordu Valisi’ne hakaret ettiği iddia edildi.

Polisleri ittirdi

Ordu Valiliği ise skandal olayla ilgili yaptığı açıklamada “VIP salonunu kullanma hakkına sahip kişi olmadığı kendilerine ifade edildi” diyerek şunları kaydetti: “Bu izahat ve ikazlara aldırmayan Ekrem İmamoğlu ve beraberindekilerin aprona çıkış kapısı önünde gerekli önlemler alınmış olup, grubun aprona çıkmasına izin verilmemiştir. Aprona çıkmasına izin verilmeyen grup, tekrar VIP otoparka yöneldiği esnada, VIP salonu içerisindeyken Ekrem İmamoğlu kendisine refakat eden polislere hitaben “Bu Vali tam bir it” ifadesini kullanmıştır.”

TORUN DA KÜFÜR ETTİ

“Grup daha sonra iç hatlar gidiş terminaline yöneldi ve bu noktaya geldiklerinde gruba sivil havacılık prosedürü gereği dokunulmazlığı bulunan Milletvekili hariç diğer şahısların kapı dedektörlerinden aranmak suretiyle geçmeleri gerektiği hatırlatıldı. Şahıslar bu ikazlara da aldırmayarak hepsi birden aranmadan geçmek istedi. Bu esnada CHP’li vekil Seyit Torun, polis memurlarına hitaben polislere ve devlet büyüklerine hakarette bulunmuştur. Ordu-Giresun Havalimanında yaşanan olayla ilgili gerekli kamera kayıtları mevcut olup, hakaret içerikli ifadelerle ilgili yasal işlemler Valiliğimizce başlatılacaktır.”

Allah kimseyi güç zehirlenmesine düşürmesin

Ekrem İmamoğlu’nun Ordu Havalimanı’nda VIP’ye alınmamasının ardından Vali’ye ‘it’ dediğini açıklayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu şu açıklamada bulundu: “Demokrat Parti Genel Başkanlığı yaptım VIP kullanmadım. Hakkım yoktu. Ben buradan çıkmak istiyorum demiş, çıkartmışlar. Sonra Ordu’da kullanmak istemiş. Çıkartmamışlar. Valiye ‘it’ dedi. Allah kimseyi güç zehirlenmesine düşürmesin. Bu zihniyetteki insanlara HDP ile PKK ile Kandildekilerle beraber kol kola yürüyeceklere İstanbul teslim edilecekse bizim söyleyecek bir sözümüz yok.”