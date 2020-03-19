Videolar da hazır ders saatleri de

OSMAN NURİ CERİT



TRT ÇEKİMLERİ TAMAMLANDI



Ders içerikleri konusunda hazırlıklarında sonuna gelindi. Çalışmalara 100’den fazla öğretmen gönüllü olarak katıldı, ders videolarının çekimleri TRT’nin İstanbul’da 5, Ankara’da 3 stüdyosunda yapıldı. Uzaktan yapılacak eğitimler gün boyunca sürecek.

YAYIN SAATLERİ LİSTELENDİ



Öğrenciler hangi gün, hangi saatte derslerini görebileceği bir liste oluşturulacak. MEB, televizyon kanallarının yanı sıra Eğitim Bilişim Ağı’nda (EBA) bütün derslerin içerikleri başta olmak üzere video, animasyonlar da yer alacak. Bu sistem sayesinde öğrenciler testler yaparak sevilerini de ölçebilecek. Evde online verilecek eğitimlerde veliler çocukların derslerini düzenli takip etmesi gerekecek.

ELAZIĞ’DA KULLANILMIŞTI



MEB, uzaktan eğitimi Elazığ’da kullanmıştı. Deprem sonrası okullar tatil olmuş, öğrencilerin derslerinden geri kalmamaları için EBA üzerinden ders verilmişti.