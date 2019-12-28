Vicdansızlık! 12 yaşındaki çocuk, anne ve babası tarafından dövülüp sokağa atıldı

Isparta'nın Yalvaç ilçesine bağlı Hüyüklü beldesinde dün akşam iddiaya göre B.Ç. (12) isimli çocuk, anne-babası tarafından darbedildi ardından da sokağa atıldı.

Yeğeninin yaşadıklarını öğrenen teyze, B.Ç.'yi, Yalvaç Devlet Hastanesi'ne götürdü. Hastanede yapılan muayenede sol kolunda kırık olduğu belirlenen B.Ç. tedaviye alındı.

Başlatılan soruşturma kapsamında anne baba gözaltına alındı.

(DHA)