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  3. Vicdansızlık! 12 yaşındaki çocuk, anne ve babası tarafından dövülüp sokağa atıldı

Vicdansızlık! 12 yaşındaki çocuk, anne ve babası tarafından dövülüp sokağa atıldı

Vicdansızlık! 12 yaşındaki çocuk, anne ve babası tarafından dövülüp sokağa atıldı

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde 12 yaşındaki çocuk, anne ve babası tarafından darbedilip sokağa atıldı. Kol kemiğinde kırık olduğu tespit edilen çocuk tedaviye, anne baba ise gözaltına alındı.

Isparta'nın Yalvaç ilçesine bağlı Hüyüklü beldesinde dün akşam iddiaya göre B.Ç. (12) isimli çocuk, anne-babası tarafından darbedildi ardından da sokağa atıldı.

Yeğeninin yaşadıklarını öğrenen teyze, B.Ç.'yi, Yalvaç Devlet Hastanesi'ne götürdü. Hastanede yapılan muayenede sol kolunda kırık olduğu belirlenen B.Ç. tedaviye alındı.

Başlatılan soruşturma kapsamında anne baba gözaltına alındı.

(DHA)


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