Ventilatör, kolonya ve dezenfektanda ihracat yasağı kaldırıldı

Ticaret Bakanlığı 26 Mart tarihinde yayımladığı tebliğ ile bazı tıbbi cihaz ve ekipmanları ihracı yasak ve ön izne bağlı mallar listesine almıştı. Söz konusu ürünler arasında ventilatör, ecmo, oksijen konsantratörü, ventilatör devreleri, entübasyon tüpleri, yoğun bakım monitörleri yer alıyor.

18 Mart’ta yayımlanan tebliğ ile de kolonya, etil alkol, dezenfektan, hidrojen peroksit ihracatı izne bağlanmıştı.

Bugünden itibaren her iki yasak kararı da yürürlükten kaldırıldı. Ventilatör, ecmo, yoğun bakım monitörleri, entübasyon tüpleri ile kolonya ve dezenfektan ihraç edilebilecek.

Kişisel koruyucu maske ve tulumdaki ihracat yasağı ise devam ediyor.

(Habertürk)