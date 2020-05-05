Vefa Sosyal Destek hattı numaraları kaçtır? Vefa Sosyal Destek grubu başvurusu nasıl yapılır? İşte detaylar...

Vefa Sosyal Destek hattı numaraları kaçtır? Koronavirüs salgını sonrası evden dışarı çıkamaya vatandaşlar için Vefa Sosyal Destek grupları kuruldu. Polis, Jandarma, Bekçi, AFAD personeli gibi kamu çalışanlarından oluşan bir ekip gönüllü olarak çalışıyor.Vefa Sosyal Destek grubu başvurusu nasıl yapılır? İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı bugüne kadar ulaşan taleplerin yüzde 92'sinin karşılandığını açıkladı. Detaylı bilgiye haberimizden ulaşabilirsiniz.

VEFA SOSYAL DESTEK HATTI NUMARALARI KAÇTIR?

Kaymakamların koordinasyonunda oluşturulan, İlçe Vefa Sosyal Destek Grubuna başvurular çağrı merkezleri üzerinden gerçekleştiriliyor. Vefa Sosyal Destek Grubu’na 112, 155 ve 156 çağrı merkezlerinden ulaşılabiliyor.

VEFA SOSYAL DESTEK GRUBU BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Temel ihtiyaçlarını karşılayacak kimsesi olmayan, sokağa çıkması kısıtlanan 65 yaş üstü veya kronik rahatsızlığı olan vatandaşlar 112, 155, 156 numaralarını arayarak destek talebinde bulunabiliyor. Bu talepler, valilik ve kaymakamlıklarda oluşturulan Vefa İletişim Merkezleri tarafından takip ediliyor ve ekiplerin yönlendirilmesi sağlanıyor.

Ayrıca belediyeler de duyurdukları Vefa iletişim numaraları üzerinden vatandaşların taleplerini alıyor.