Vefa Sosyal Destek Grupları 1 milyondan fazla kişiye ulaştı

İçişleri Bakanlığı, Valilik ve kaymakamlıklar koordinasyonunda oluşturulan Vefa Sosyal Destek grupları çerçevesinde son 12 günde 1 milyon 27 bin büyüğümüze hizmet ulaştırdığını belirtti.

Valilik ve kaymakamlıklar koordinasyonunda oluşturulan Vefa Sosyal Destek grupları, sokağa çıkma kısıtlaması olan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanların ihtiyaçlarını gideriyor. Gece gündüz demeden yardıma koşan vefa sosyal destek gurupları, son 12 günde 1 milyon 27 bin kişinin, emekli maaşından gıdaya, ilaçtan hijyene kadar tüm ihtiyaçlarını temin etti.

Gece gündüz demeden yardım için koştular

Vefa Sosyal Destek Gruplarına, 22 Mart-02 Nisan tarihlerinde 112 üzerinden 427 bin 530 arama, 155 üzerinden 236 bin 225 arama, 156 üzerinden 91 bin 842 arama, diğer numaralardan 400 bin 600 arama olmak üzere toplam 1 milyon 156 bin 197 arama gerçekleştirildi. Bu aramalardan 1 milyon 27 binini 65 yaş ve üzeri vatandaşın ihtiyacı sosyal destek grupları tarafından yerine getirildi. 129 binden fazla bilgi talebi ise ilgili kurumlara yönlendirilerek karşılandı.

Nasıl ulaşılır?

Vefa Destek Gruplarını Polis, jandarma, bekçi, AFAD personeli gibi kamu çalışanları oluşturuyor. Destek Gruplarına ulaşmak isteyen kısıtlaması olan vatandaşlar 112, 155, 156 ve diğer numaralarını kullanarak istek ve taleplerini dile getiriliyor.