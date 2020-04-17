Vefa Sosyal Destek Grubu sahada çalışmaya devam ediyor!

Valilik koordinasyonunda oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu, kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor.

Ekipler, 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanların yanı sıra engelli, şehit, gazi, öksüz, yetim, muhtaç asker çocuğu ve tüm dar gelirli ailelerin ihtiyaçlarına yetişmek için çaba gösteriyor.

Vefa Sosyal Destek Grubu çalışmaları kapsamında şu ana kadar Jandarma 31, Kızılay 240 ve İHH 421 aileye çeşitli yardımlarda bulundu.

Ayrıca valilik Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğü ise uygulama kapsamında bu güne kadar 688 aileye gıda yardımı yaptı, 4 aileye televizyon aldı.

Kent genelinde ihtiyaç sahibi ve yardıma muhtaç ailelere yönelik yardımlar sürüyor.