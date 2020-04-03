Vefa Sosyal Destek Grubu nedir? Vefa Sosyal Destek hattı kaç?

Vefa Sosyal Destek konusu vatandaşlar tarafından ilgiyle takip ediliyor. 22 Mart'ta başlayan 'Vefa' çalışmaları İstanbul genelinden birçok kişiye umut oldu. Vefa Sosyal Destek hattı kaç? İçişleri Bakanlığı'dan gelen son dakika açıklamasında 12 günde 1 milyon 27 bin büyüğümüze hizmet ulaştığını açıkladı. Bunun üzerine "Vefa Sosyal Destek Grubu nedir?" sorusu yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Konu hakkında detaylı bilgiye haberimizden ulaşabilirsiniz.

VEFA SOSYAL DESTEK GRUBU NEDİR?

İstanbul Valiliği koordinasyonunda Vefa Sosyal Destek Grubu ve Vefa İletişim Merkezleri kuruldu.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya yaptığı açıklamada, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye ve İstanbul'da da yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele edildiğini belirtti.

Devletin gerekli tedbirleri aldığını, almaya devam ettiğini aktaran Yerlikaya, "Bu tedbirlerden biri de İçişleri Bakanlığımızın genelgesi ile 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlarımız ile kronik hastalığı bulunan vatandaşlarımızın evden dışarı çıkmalarının yasaklanması-kısıtlanmasıdır. Özellikle tek başına yaşayan ve ihtiyaçlarını karşılayacak yakını bulunmayan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarını karşılamak üzere Valiliğimiz ve ilçelerimizde Vefa Sosyal Destek Grubu ve Vefa İletişim Merkezleri kuruldu." ifadelerini kullandı.

VEFA SOSYAL DESTEK HATTI KAÇ?

Yerlikaya, merkezlerin iletişim bilgilerinin Valilik ve kaymakamlıkların internet sitelerinden ve sosyal medya hesaplarından öğrenilebileceği bilgisini paylaştı.

Öncelikli risk grubundaki bu vatandaşların 112, 155 ve 156 çağrı merkezleri üzerinden yaptıkları başvuruların da ilgili ilçelerin Vefa İletişim Merkezine yönlendirildiğini aktaran Yerlikaya, yaşlı bireylere şu çağrıda bulundu:

"Valiliğimiz koordinasyonunda, kaymakamlıklar, güvenlik güçleri, yerel yönetimler, AFAD, Kızılay, sivil toplum kuruluşları ve muhtarlarımızla iş birliği içerisinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Değerli büyüklerimiz, sizler bizim dua kapımızsınız, varlığınız bizim için berekettir. Maalesef koronavirüsün tehdit ettiği en riskli grupta sizler bulunuyorsunuz. Bu süreç, kesinlikle çok önemli bir tedbir dönemidir. Kendinizi, sevdiklerinizi, şehrinizi ve ülkenizi düşünerek bu dönemde evlerinizden dışarı çıkmayın. Bir evladınız olarak sizlerden istirham ediyorum, evinizde kalın."