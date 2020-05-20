Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,7973
  • 7,4316
  • 380.298
  • 101983
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. 'Vefa ekipleri vazgeçmeyecek'

'Vefa ekipleri vazgeçmeyecek'

'Vefa ekipleri vazgeçmeyecek'

Van Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma ekipleri, Özalp'te PKK tarafından şehit edilen arkadaşlarının görevini devraldı.

Mahallenin girişinde jandarmanın nöbet tuttuğu alana gelen ekipler, yardımları burada bekleyen muhtar ve mahalle imamına imza karşılığı teslim etti. Van Valiliği’ne bağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Merkez Vakıf Müdürü Murat Akkoyun, “Şu bilinsin ki; bu süreçte şehit edilen arkadaşlarımızın görevini devralmak için geldik. Bu bayrağı onlardan alarak daha da ileriye götürmek için bu çabamızdan asla vazgeçmeyeceğiz. Bu tür vahşice girişimlerin bizi yolumuzdan alıkoyamayacağının bilinmesini isteriz” dedi.


Mahmud Abbas: ABD ve İsrail'le varılan tüm anlaşmalardan çekiliyoruz
Bakan Albayrak'tan gençlere çağrı: 'İster lisede ister üniversitede'
Sokağa çıkma yasağı sona erdi
Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması birincisi belli oldu!
Reklam
Kato Dağı'ndaki güvenlik güçlerinden '19 Mayıs' mesajı

Kato Dağı'ndaki güvenlik güçlerinden '19 Mayıs' mesajı

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Kolombiya'da tabuta dönüşebilen hastane yatağı üretildi

Berdan Mardini memleketi Mardin'e gül suyu fabrikası kurdu