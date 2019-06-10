Vedat Milor'dan bomba İzlanda yorumu: Başka seçenek bırakmadılar

A Milli Futbol Takımımızın 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda İzlanda ile yarın yapacağı maç için bu ülkeye gelişinde havaalanında maruz kaldığı muameleye bir tepkide Vedat Milor'dan geldi.

İzlanda Havalimanı'nda yaşanan skandalı Twitter adresinden eleştiren Milor, "İzlanda'yı linç etmeye ulusal mutfağının kötülüğünden başlayabilirsiniz" dedi.

Eleştirini ardı ardına sıralayan ünlü yazar, "Biliyorum, ağır olu ama başka seçenek bırakmadılar" diyerek tepkisini gösterdi.

NE OLMUŞTU?

EURO 2020 elemeleri için İzlanda'ya giden A Milli Takım, pasaport girişinde adeta işkenceye uğradı. Takım pasaport girişinde 3 saat bekletildi. Öte yandan İzlandalı bir taraftar açıklama yapan Emre Belözoğlu'na mikrofon tutar gibi tuvalet fırçası uzattı.