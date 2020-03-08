Vatansız 5 kardeş

Suriyeli Mahmud Muhammed Yunanistan’a gitmek için 5 çocuğu ve eşi ile Edirne’ye geldi. Aile geceyi Edirne otogarında ateş yakarak geçirirken, Muhammed’in 2 eşinden olan çocukları Ahmet, (6) Mahır, (5) Yusuf (4), Yusuf, (3) Mahmut (2) ve 8 aylık Nuray bebek kardeşler, toprağa serili örtüler üzerinde uyumak zorunda kaldı. 5 kardeşin battaniyenin altında, birbirlerine sarılı halde yatmaları yürekleri titretti.



