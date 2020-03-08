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Vatansız 5 kardeş

Vatansız 5 kardeş

Yunan güvenlik güçleri, sınıra gelen mültecilere yine plastik mermi, tazyikli su ve gaz bombasıyla müdahale etti. Suriyeli Mahmud Muhammed'in en küçüğü 8 aylık 5 çocuğu da, sınıra yakın bir noktada, aynı battaniyenin altında uyumak zorunda kaldı.

Suriyeli Mahmud Muhammed Yunanistan’a gitmek için 5 çocuğu ve eşi ile Edirne’ye geldi. Aile geceyi Edirne otogarında ateş yakarak geçirirken, Muhammed’in 2 eşinden olan çocukları Ahmet, (6) Mahır, (5) Yusuf (4), Yusuf, (3) Mahmut (2) ve 8 aylık Nuray bebek kardeşler, toprağa serili örtüler üzerinde uyumak zorunda kaldı. 5 kardeşin battaniyenin altında, birbirlerine sarılı halde yatmaları yürekleri titretti. 



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