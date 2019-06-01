Vatandaşlar Kadir Gecesi'nde Büyük Çamlıca Camisi'ne akın etti

Büyük Çamlıca Camisi'nde iftar sonrasında düzenlenen Kadir Gecesi programı dolayısıyla vatandaşlar, camiye akın etti.

Burada düzenlenen kandil programına yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, geceyi namaz kılıp dua ederek geçirdi. Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda, ilahiler okundu.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Cenabıhak bütün Müslümanları, İslam alemini, Kadir Gecesi'nin yüzü suyu hürmetine, her türlü kazalardan, belalardan muhafaza eylesin." duasıyla konuşmasına başladı.

Kur'an-ı Kerim'in Kadir Gecesi'nde indirildiğini belirten Erbaş, "Şüphesiz, biz onu (Kur'an'ı) Kadir Gecesi'nde indirdik. Kadir Gecesi'nin ne olduğunu sen ne bileceksin. Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve Ruh (Cebrail) o gecede, Rabblerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir." ayetini okudu.

Kadir Gecesi'nden sonra Hazreti Muhammed'in insanları 23 sene boyunca Kur'an-ı Kerim ile aydınlattığını söyleyen Erbaş, "Bundan bin 400 küsur sene önce nasıl ki Kur'an-ı Kerim 'Kalk insanları uyandır' diye ilk muhatap Allah Resulü efendimize hitap etmişse, bugün sanki bu ayetler yeni inmiş gibi, omuzlarımızda bize emaneti hatırlatıyor değerli kardeşlerim. İnsanlarımızın uyarılmaya ihtiyacı var. Lütfen birbirimizi uyaralım." diye konuştu.

Mübarek günlerden bahseden Erbaş, "Kadir Gecesi gibi geceler, ruhlarımızın yenilendiği, aklımızın, zihnimizin cilalandığı mübarek gün ve gecelerdir. Ruhlarımızı bu gecelerin ve bu mübarek günlerin yüzü suyu hürmetine cilalamalıyız, kötülüklerden arındırmalıyız. Rahmetle, mağfiretle dolu olan bu gecelerden azami şekilde istifade etmeliyiz. Çoluk çocuk, genç ihtiyar, kadın erkek hepimiz." ifadelerini kullandı.

Başta Cebrail Aleyhisselam olmak üzere meleklerin "selam" ve "esenlik" için Allah'ın izniyle tan yeri ağarıncaya kadar yeryüzüne indiğini ifade eden Erbaş, şöyle devam etti:

"Ne güzel meleklerle beraber olmak, ne güzel meleklerin zikrine eşlik etmek, ne güzel meleklerin duasına muhatap olmak. Rabbim azami şekilde bu gecenin feyzinden istifade etmeyi hepimize nasip eylesin. Kadir Gecesi'ni önemli kılan en önemli özellik, Kuran'ın bu gecede nazil olmasıdır dedik. Bu Kur'an-ı Kerim ki Allah'ın insana son vahyidir. İnsanları karanlıktan aydınlığa çıkaran bir hidayet rehberidir Kur'an-ı Kerim. İnsana hayatı evreni yaratanı var oluşunun gayesini tanıtan, hakkı, hakikati, adaleti, merhameti, bütün insani değerleri ve yeryüzünü güzelleştirecek ilkeleri öğreten iffetli ve onurlu bir hayatın, adil ve huzurlu bir dünyanın yolunu gösteren kitaptır Kur'an-ı Kerim. Hak ile batılı, doğru ile yanlışı, güzel ile çirkini, faydalı ile zararı birbirinden ayıran bir ölçüdür."

Tüm bunlar neticesinde Kadir Gecesi'ni Kur'an-ı Kerim ile muhasebe ederek geçirmek gerektiğini anlatan Erbaş, "Kadir Gecesi aynı zamanda kadir kıymet bilmek gecesidir. Kur'an'ın kıymetini, zamanın, sağlığın kıymetini, bir vatana sahip olmanın kıymetini bilmeyi hatırlatmaktadır Kadir Gecesi. Peygamber Efendimiz 'Kim inanarak ve sevabını Yüce Allah'tan umarak Kadir Gecesi'ni ihya ederse onun geçmiş günahları bağışlanır.' buyurur." dedi.

Daha sonra kılınan teravih namazının ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti devam ederken, ilahiler de okundu.

(AA)