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Vatandaşımız ne kadar hazırlıklı?

Vatandaşımız ne kadar hazırlıklı"

AKŞAM muhabirleri, Türkiye'nin dört bir yanında vatandaşlara ‘Koronavirüs'ü ne kadar tanıyoruz, önlemleri biliyor muyuz?' sorusunu sordu.

GÜRKAN ATA - ENDER TÜRKKAN - SONER KAN

İŞTE O CEVAPLAR

Tuğba Kazan (31): Çin’den yayıldığını biliyorum. Dezenfektan ve anti bakteriyel kullanıyoruz. İnsanlarla temastan kaçınıp, tokalaşma ve kalabalık yerlerden kaçınıyoruz ama yine de korkuyorum.

Metehan Aktar (19): Çok fazla bilgim yok, o yüzden tedbir de almıyorum. Virüsten korkum da yok. Adana sıcak bir memleket, yazın 45 dereceyi gördüğü için rahatım.

Hakan Kaspüreli (51): Aslan, yattığı yerden belli olur. ‘Temizlik imandan gelir’ derler.

Yücel Karakuş (44): Herhalde bir hastalık. Yüksek ateş ve öksürüğün bunun en önemli belirtisi olduğu söyleniyor.

Bilal Uludağ (65): Gribin yeni bir türü. O kadar da ölümcül olduğunu düşünmüyorum. Tedbirliyiz.

Ahmet Yıldırım (57): Sürekli ellerimizi yıkıyoruz. Cebimizde kolonya ve ıslak mendille dolaşıp, toplu alanlardan uzak durup, tokalaşmaktan da kaçınıyoruz. Türkiye, hijyene önem veren ülke.


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Başkan Erdoğan: Hiçbir virüs bizim tedbirlerimizden daha güçlü değildir.

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