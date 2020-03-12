Vatandaşımız ne kadar hazırlıklı?

GÜRKAN ATA - ENDER TÜRKKAN - SONER KAN



İŞTE O CEVAPLAR



Tuğba Kazan (31): Çin’den yayıldığını biliyorum. Dezenfektan ve anti bakteriyel kullanıyoruz. İnsanlarla temastan kaçınıp, tokalaşma ve kalabalık yerlerden kaçınıyoruz ama yine de korkuyorum.

Metehan Aktar (19): Çok fazla bilgim yok, o yüzden tedbir de almıyorum. Virüsten korkum da yok. Adana sıcak bir memleket, yazın 45 dereceyi gördüğü için rahatım.

Hakan Kaspüreli (51): Aslan, yattığı yerden belli olur. ‘Temizlik imandan gelir’ derler.

Yücel Karakuş (44): Herhalde bir hastalık. Yüksek ateş ve öksürüğün bunun en önemli belirtisi olduğu söyleniyor.

Bilal Uludağ (65): Gribin yeni bir türü. O kadar da ölümcül olduğunu düşünmüyorum. Tedbirliyiz.

Ahmet Yıldırım (57): Sürekli ellerimizi yıkıyoruz. Cebimizde kolonya ve ıslak mendille dolaşıp, toplu alanlardan uzak durup, tokalaşmaktan da kaçınıyoruz. Türkiye, hijyene önem veren ülke.