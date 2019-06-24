Vatandaş vaatlerin takipçisi olacak 

- İstanbul’da ulaşım ücretleri sembolik değerlere düşürülecek.

- Toplu taşıma da ilk aktarma ücretsiz olacak. Bütün milli, dini, resmi bayramlarda ulaşım ücretsiz olacak.

- Çocuklarda, mevcut durumda 6 yaş olan ücretsiz toplu ulaşımı 12 yaşa çıkarılacak.

- 0-4 yaş arası çocuğu olan annelere doğumdan hemen sonra ücretsiz ulaşım kartı verilecek.

- 25 yaşın altındaki tüm gençlere, ‘Genç Kart’la yüzde 40 indirim sağlanacak.

- Metro birincil ve asli öncelik olacak. İlk yıl, projesi başlamış olan ancak o veya bu nedenle hizmete açılmayan bütün raylı sistem hatlarını tamamlanacak. yacağız. 15 milyonun, 12,5 milyonu yürüyerek metroya erişebilecek.

- TEM gişeleri şehir dışına taşınacak.

- Motosikletlere köprüler ücretsiz olacak.

- Megabüs hattında yerli ve temiz enerjili, hibrit teknolojisine uyumlu, yüksek taşıma kapasiteli araçlar kullanılacak.

- Kentin iki yakasında iki yeni otogar ve onları besleyen cep otogarları ile şehirlerarası otobüs taşımacılığı güçlenecek.

- Aracını transfer merkezine park edenlere toplu taşıma ücretsiz olacak.

- İstanbul’a 20 milyon metrekarelik bir yeşil alan kazandırılacak. 500 kilometre bisiklet yolu

- Kısa vadede en az 150 bin kişiye iş bulacağını vaat ediyor.

- İstanbul’a 150 kreş

- 75 bin üniversite öğrencisine aylık 400 TL karşılıksız burs. 500 kişi kapasiteli 12 kadın 8 erkek öğrenci yurduyla 10.000 kişilik barınma yerleri inşa edecek. YDS, TOEFL, IELTS kursları açılacak.

- Sosyal yardım bütçesi 3 katına çıkarılacak. Ailelere her ay 200 liradan 2020 liraya kadar nakdi yardım yapılacak. Tüm yardımlar hanedeki kadınlara verilecek.

- Geliri yoksulluk sınırı altındaki yeni evlenecek gençlere 2 bin TL destek sağlanacak.

- İhtiyaç sahiplerinin ve öğrencilerin uygun fiyata kaliteli mobilya kullanması için Beyaz Eşya/Mobilya Çarşısında üretim yapılacak.

- Halk ekmek gibi halk süt de gelecek.