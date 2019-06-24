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Vatandaş vaatlerin takipçisi olacak 

Vatandaş vaatlerin takipçisi olacak 

Seçimi kazanan İmamoğlu, seçim kampanyası boyunca birçok vaatte bulundu. İstanbul halkı İmamoğlu’nun 5 yıllık görev sürecinde vaatlerinin takipçisi olacak.  

- İstanbul’da ulaşım ücretleri sembolik değerlere düşürülecek. 

- Toplu taşıma da ilk aktarma ücretsiz olacak. Bütün milli, dini, resmi bayramlarda ulaşım ücretsiz olacak. 

- Çocuklarda, mevcut durumda 6 yaş olan ücretsiz toplu ulaşımı 12 yaşa çıkarılacak. 

- 0-4 yaş arası çocuğu olan annelere doğumdan hemen sonra ücretsiz ulaşım kartı verilecek. 

- 25 yaşın altındaki tüm gençlere, ‘Genç Kart’la yüzde 40 indirim sağlanacak. 

- Metro birincil ve asli öncelik olacak. İlk yıl, projesi başlamış olan ancak o veya bu nedenle hizmete açılmayan bütün raylı sistem hatlarını tamamlanacak. yacağız. 15 milyonun, 12,5 milyonu yürüyerek metroya erişebilecek. 

- TEM gişeleri şehir dışına taşınacak.  

- Motosikletlere köprüler ücretsiz olacak.  

- Megabüs hattında yerli ve temiz enerjili, hibrit teknolojisine uyumlu, yüksek taşıma kapasiteli araçlar kullanılacak. 

- Kentin iki yakasında iki yeni otogar ve onları besleyen cep otogarları ile şehirlerarası otobüs taşımacılığı güçlenecek.  

- Aracını transfer merkezine park edenlere toplu taşıma ücretsiz olacak.  

- İstanbul’a 20 milyon metrekarelik bir yeşil alan kazandırılacak. 500 kilometre bisiklet yolu 

- Kısa vadede en az 150 bin kişiye iş bulacağını vaat ediyor. 

- İstanbul’a 150 kreş  

- 75 bin üniversite öğrencisine aylık 400 TL karşılıksız burs. 500 kişi kapasiteli 12 kadın 8 erkek öğrenci yurduyla 10.000 kişilik barınma yerleri inşa edecek. YDS, TOEFL, IELTS kursları açılacak. 

- Sosyal yardım bütçesi 3 katına çıkarılacak. Ailelere her ay 200 liradan 2020 liraya kadar nakdi yardım yapılacak. Tüm yardımlar hanedeki kadınlara verilecek. 

- Geliri yoksulluk sınırı altındaki yeni evlenecek gençlere 2 bin TL destek sağlanacak. 

- İhtiyaç sahiplerinin ve öğrencilerin uygun fiyata kaliteli mobilya kullanması için Beyaz Eşya/Mobilya Çarşısında üretim yapılacak. 

- Halk ekmek gibi halk süt de gelecek.  

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