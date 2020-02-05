Van'da ikinci çığ felaketi! Yaralılar var

Van'ın Bahçesaray ilçesinde çığ altındaki 2 kişiyi arayan ekiplerin üzerine çığ düştü.

"BÖLGEYE YENİ KURTARMA EKİBİ SEVK EDİLDİ"

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, "arama çalışmalarına katılan kurtarma ekibinin üzerine çığ düştü, çığ altında kalanlar var. Bölgeye yeni kurtarma ekipleri sevk edildi" dedi.

Bilmez, çığ altında kalan ekiplerdeki 25 kişinin kurtarılarak hastaneye kaldırıldığını söyledi.

"ÇALIŞMALARA KATILAN VATANDAŞLAR ÇIĞ ALTINDA KALDI"

AFAD Van İl Müdürü Osman Uçar da çığ altında kalan AFAD personelinin kendi imkanlarıyla çıktığını ancak çalışmalara katılan vatandaşların çığ altında kaldığını söyledi.

BAŞKAN ERDOĞAN BİLGİ ALDI

Başkan Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile telefonda görüşerek, Van'ın Bahçesaray ilçesinde meydana gelen çığ hadisesi ve arama kurtarma çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı.

5 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Van-Bahçesaray kara yolunda 3 bin rakımlı Karabet mevkisinde bir kepçe kapanan yolu açmaya çalışıyordu. Yolcu minibüsü ise zincir takmak için yolda durduğu sırada çığ meydana geldi.

Minibüs ile iş makinesi karla beraber sürüklendi, dereye yuvarlandı. 2 araç da çığ altında kaldı.

7 kişi yaralı olarak kurtarılırken 5 kişi hayatını kaybetti.