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Van'daki çığ sonrası arama çalışmaları yeniden başladı

Van'daki çığ sonrası arama çalışmaları yeniden başladı

Van'da 4-5 Şubat'ta meydana gelen çığ sonrası güvenlik gerekçesiyle kapalı bulunan bölgede arama çalışmaları yeniden başlatıldı.

Van Bahçesaray karayolunda 4-5 Şubat tarihlerinde meydana gelen çığ sonrası güvenlik gerekçesiyle kapalı bulunan bölgenin yolu açılarak çalışmalar yeniden başladı.

ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, “Van Bahçesaray karayolunda 4-5 Şubat tarihlerinde meydana gelen çığ sonrası güvenlik gerekçesiyle kapalı bulunan bölgenin yolu açılarak uzman ekipler dün itibari ile bölgede arama çalışması başlattı. Dün kar yağışı olunca çalışmalara ara verilirken, bugün sabah saatlerinden itibaren yeniden gerekli tedbirler alındıktan sonra çalışmalar başlatıldı. Ancak güvenlik gerekçesiyle bölgeye uzman çalışma ekiplerinin dışında girişe izin verilmiyor” denildi.

(İHA)


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