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  3. Van'da terör örgütü PKK'ya darbe: Çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Van'da terör örgütü PKK'ya darbe: Çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Van'da terör örgütü PKK'ya darbe: Çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Van'ın Çatak ilçesinde düzenlenen operasyonda lav silahıyla birlikte mühimmat ve el bombası ele geçirildi.

Jandarma Genel Komutanlığından yapılan açıklamada, Çatak ilçesinin kırsal bölgelerinde PKK terör örgütüne yönelik ’Jandarma Uzman Çavuş Özgür Işık Operasyonu’nun icra edildiği belirtildi. İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan operasyonda 1 adet lav silahı, 8 antitank roketatar mühimmatı, 6 antipersonel roketatar mühimmatı, 1 antipersonel mayını, 14 roketatar sevk fişeği, 3 el bombası ve çok sayıda mühimmat ile yaşam malzemesi ele geçirildi.

(İHA)


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