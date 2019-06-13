Van'da, terör operasyonu: 4 gözaltı

Valilikten yapılan açıklamada, Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, terör örgütü PKK/KCK'nın iş birlikçilerine yönelik soruşturmanın sürdürüldüğü kaydedildi.

Bu kapsamda, İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce düzenlenen operasyonda, 4 zanlının yakalandığı aktarıldı.

Açıklamada, bölgede halkın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonların güçlü ve kararlı bir şekilde devam edeceği vurgulandı.

AA