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13 Haziran 2019 Perşembe 14:20 | Son Güncelleme: 13 Haziran 2019 Perşembe 14:22

Van'da, terör operasyonu: 4 gözaltı

Van'da, terör operasyonu: 4 gözaltı

Van'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, terör örgütü PKK/KCK'nın iş birlikçilerine yönelik soruşturmanın sürdürüldüğü kaydedildi.

Bu kapsamda, İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce düzenlenen operasyonda, 4 zanlının yakalandığı aktarıldı.

Açıklamada, bölgede halkın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonların güçlü ve kararlı bir şekilde devam edeceği vurgulandı.

AA

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