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  3. Van'da, sazlıkların arasında 350 metre ağ ele geçirildi

Van'da, sazlıkların arasında 350 metre ağ ele geçirildi

Van'da, sazlıkların arasında 350 metre ağ ele geçirildi

Van'ın Muradiye ilçesinde, jandarma ekiplerince Van Gölü kıyısında sazlıklar arasına gizlenen, 350 metrelik manyat tipi ağ ele geçirildi.

Van Gölü'ndeki tek balık türü inci kefali, üreme dönemi olan 15 Nisan- 15 Temmuz'da tatlı sulara göç ediyor. Bu günler arasında avlanması yasak olan inci kefali için jandarma ekipleri, çalışmalarını gece gündüz sürdürüyor. Kaçak avlananlara karşı ekipler, karadan ve havadan denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Muradiye İlçe Jandarma Komutanlığı ile Edremit İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Bot Tim Komutanlığı ekipleri, Karahan Mahallesi'nde Van Gölü'nde balık avlandığı bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgede yapılan araştırmada, balıkçılara rastlanılmazken, 5 metre uzunluğunda saç tekne ile sazlıklar arasına gizlenen 350 metre uzunluğunda manyat tipi ağ ele geçirildi. Ağ, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Yetkililer inci kefalinin göç döneminde avlanmasının önüne geçmek için kontrollerin aralıksız devam edeceğini belirtti. 

(DHA)

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