Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,1684
  • 6,8522
  • 318.236
  • 109653
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Van'da PKK'nın silah ve mühimmatı ele geçirildi

Van'da PKK'nın silah ve mühimmatı ele geçirildi

Van'da PKK'nın silah ve mühimmatı ele geçirildi

Van'ın Başkale İlçesinde, jandarma tarafından gerçekleştirilen terör operasyonunda tespit edilen sığınaklarda, terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda silah, mühimmat ve tıbbi malzeme ele geçirildi.

Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK/KCK terör örgütüne ait sığınak, barınak ve depoların tespit edilmesi maksadıyla, Başkale İlçesi Esenyamaç Mahallesi Tuluklu Mezrası kırsalında, 3 Mart günü, 'Şehit Uzm.J.IV.Kad.Çvş Emrah Ceylan (2020-36)' adı verilen operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında tespit edilen sığınaklarda, 2 kalaşnikof tüfek, av tüfeği, 11 el yapımı patlayıcı (EYP) düzeneği, 20 el bombası fünyesi ile çok sayıda mühimmat ve tıbbi malzeme ele geçirildi. Delil niteliğindeki malzemelere el konulurken, diğerleri yerinde imha edildi.

DHA


Murat Boz ve Deren Talu arasında sürpriz yakınlaşma!
'Siz hala yediğinizi gezdiğinizi paylaşmaya devam edin!'
Murat Boz ateş püskürdü: Utanın!
Canlı yayında gözyaşlarına boğuldu: Eşimden şiddet gördüm!
İşin 'Aslı' ortaya çıktı!
<p>Avrupa ülkelerinde yaşama hayaliyle Yunanistan'a geçmek için Edirne'ye gelen binlerce düzensiz gö

Göçmenler tel çitleri keserek Yunanistan'a geçti

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Göçmenler tel çitleri keserek Yunanistan'a geçti

50 ilin beklediği Karadeniz-Akdeniz Otoyolu'nda sona doğru