Van'da mühimmat ve patlayıcı madde ele geçirildi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, ilçenin Altındere Mahallesi kırsalına "Kıran-Şehit Güvenlik Korucusu Salih Eren Operasyonu" düzenlendi. Operasyonda ele geçirilen 2 el bombası, çok sayıda mermi ve patlayıcı madde olay yerinde imha edildi.

AA