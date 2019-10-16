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  3. Van'da mühimmat ve patlayıcı madde ele geçirildi

Van'da mühimmat ve patlayıcı madde ele geçirildi

Van'da mühimmat ve patlayıcı madde ele geçirildi

Van'ın Bahçesaray ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda mühimmat ve patlayıcı madde ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, ilçenin Altındere Mahallesi kırsalına "Kıran-Şehit Güvenlik Korucusu Salih Eren Operasyonu" düzenlendi. Operasyonda ele geçirilen 2 el bombası, çok sayıda mermi ve patlayıcı madde olay yerinde imha edildi.

AA

 

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