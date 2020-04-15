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  3. Van'da koronavirüs tedbirleri kapsamında bir mahalle daha karantinaya alındı

Van'da koronavirüs tedbirleri kapsamında bir mahalle daha karantinaya alındı

Van'da koronavirüs tedbirleri kapsamında bir mahalle daha karantinaya alındı

Van'ın Gürpınar ilçesinde bir vatandaşın korona virüs testinin pozitif çıkması üzerine ikamet ettiği mahalle karantinaya alındı.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, “İstanbul ilinden gelen ve Gürpınar ilçemiz Öveçli Mahallesi’nde ikamet eden bir vatandaşımızın korona virüs testi pozitif çıkmıştır. Korona virüs testi pozitif çıkan vatandaşın mahalleden 30 kişi ile temas ettiği tespit edilmiştir. Bunun üzerine, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile 90 hane 1bin 150 nüfuslu Öveçli Mahallesi’nde korona virüs önlemleri kapsamında 14 gün boyunca karantina uygulanacaktır. Karantina kapsamında mahalleye giriş-çıkışlar yasaklanmıştır” denildi.

(İHA)


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