Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,5203
  • 7,1009
  • 315.258
  • 85741.7
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Van'da kaçak tıbbı maske operasyonu

Van'da kaçak tıbbı maske operasyonu

Van'da kaçak tıbbı maske operasyonu

Van'ın Edremit ilçesinde minibüste gümrük kaçağı 6 bin 900 tıbbi maske ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları sürüyor.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kurubaş Mahallesi'ndeki uygulama noktasında şüphe üzerine bir minibüsü durdurdu.

Aramada aracın kapı ve yan boşluklarına gizlenmiş 138 pakette gümrük kaçağı 6 bin 900 tıbbi maske bulundu.

Sürücü H.Ö. gözaltına alındı.

(AA)


Hollanda Sağlık Bakanı Bruins, Koronavirüs oturumunda Bayıldı

Hollanda Sağlık Bakanı Bruins, Koronavirüs oturumunda Bayıldı

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Çanakkale Zaferi'nin 105. yılına özel arşivden çıkan fotoğraflar

Mehmetçiğin 18 Mart 1915'te batırdığı ilk gemi Bouvet'nin hikayesi