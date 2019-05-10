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  3. Van'da kaçak avlanılan inci kefalleri ele geçirildi

Van'da kaçak avlanılan inci kefalleri ele geçirildi

Van'da kaçak avlanılan inci kefalleri ele geçirildi

Van'ın Muradiye ilçesinde kaçak avlanıldığı belirlenen 500 kilogram inci kefali ele geçirildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Van Gölü'nde üreme döneminde avlanılması yasak olmasına rağmen inci kefali avlandığı ihbarı üzerine harekete geçti. 

Ekipler, şüphe üzerine durdurduğu araçta 13 çuval içerisinde 500 kilogram inci kefali ele geçirdi.

Yasak olmasına rağmen balık avlayan bir kişiye 3 bin 639 lira ceza uygulandı, araç 15 gün trafikten men edildi.

El konulan balıklar, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine ulaştırıldı.

(AA)

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