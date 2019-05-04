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  3. Van'da kaçak avlanan inci kefalleri ele geçirildi

Van'da kaçak avlanan inci kefalleri ele geçirildi

Van'da kaçak avlanan inci kefalleri ele geçirildi

Van'ın Muradiye ilçesinde kaçak avlandığı belirlenen 500 kilogram inci kefali ile 350 metre ağ ele geçirildi.

İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Asayiş Bot Komutanlığı ekipleri, Van Gölü'nde yasak olmasına rağmen inci kefali avlandığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Ekipler, Karahan Mahallesi'nde kıyıda kaçak avlandığı belirlenen yaklaşık 500 kilogram inci kefali ile 350 metre ağ ele geçirdi. Kaçak avlanan bir kişiye 3 bin 270 lira ceza uygulandı. El konulan balık ve ağlar Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. 

(AA)

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