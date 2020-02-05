Van'da ikinci çığ felaketi!11 şehidimiz var

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Bahçesaray'da çığın altında kalan minibüsteki 2 kişiyi arayan ekiplerin üzerine de çığ düştüğünü söyledi.

Bilmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Van-Bahçesaray kara yolunun 33. kilometresinde dün düşen çığın altında kalan iş makinesi ve minibüsteki 7 kişinin kurtarıldığını, 5 kişinin ise yaşamını yitirdiğini anımsattı.

Söz konusu bölgede 2 kişinin daha çığ altında kaldığının değerlendirildiğini ve ekiplerin bu yönde çalışma yürüttüğünü belirten Bilmez, "Bu sabah yeniden başlatılan arama çalışmaları esnasında çığ altındakileri arayan AFAD, UMKE ve diğer ekiplerin üzerine de çığ düştü. Kurtarma çalışması başlatıldı." dedi.

İçişleri Bakanlığı: Şu ana kadar 30 kişiye ulaşıldı

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Van-Bahçesaray kara yolunun 33'üncü kilometresinde dün meydana gelen ve 15 kişinin etkilendiği çığ düşmesinin ardından bölgeye arama kurtarma ekibi sevk edildiği hatırlatıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kayıp olan 2 vatandaşın arama kurtarma çalışmalarına bölgedeki olumsuz hava koşulları nedeniyle saat 01.00 sularında ara verildi. Arama kurtarma çalışmaları uzman personelin görüşü alınarak bugün saat 07.00 sıralarında tekrar başladı. Devam eden arama kurtarma çalışmaları sırasında bölgede tekrar bir çığ düşmesi olayı yaşandı. Bu olayda şu ana kadar 30 kişiye ulaşılırken, çığ altında olanlar için arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Olayın ardından bölgeye Van, Hakkari, Şırnak, Bitlis, Siirt, Erzurum ve Ankara illerinden JAK dahil arama kurtarma ekipleri sevk edildi."

Soylu: 8 jandarma ve 3 güvenlik korucusu şehit oldu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Van'daki çığ faciasında 8 jandarma ve 3 güvenlik korucusunun şehit olduğunu bildirdi.

Çığ altında kalan Van AFAD İl Müdürü kurtarıldı

Açıklamada, "Arama kurtarma faaliyetlerini koordine ettiği sırada çığ altında kalan Van AFAD İl Müdürünün yerine Muş İl AFAD Müdürü bölgeye gönderildi. Diğer iller teyakkuza geçirilip arama kurtarma çalışmaları için hazır bekletiliyor. Ayrıca Ankara'dan yürütülen çalışmaları sevk etmek için AFAD Müdahale Daire Başkanı da bölgeye sevk edildi." bilgisine yer verildi.

Bu arada, çığ altında kalan AFAD Van İl Müdürü Osman Uçar kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Başkan Erdoğan Soylu'dan bilgi aldı

Öte yandan, İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, telefonla görüştüğü İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan çığ ve arama kurtarma çalışmalarıyla ilgili bilgi aldığı belirtildi.