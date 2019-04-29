Van'da gösteri ve yürüyüşlere geçici yasak

Van'da, 29 Nisan-8 Mayıs tarihleri arasında her türlü yürüyüş, toplantı, basın açıklaması, oturma eylemi, stant açma gibi etkinliklerin yasaklandığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Türkiye'de ilk kez 1923 yılında resmi olarak kutlanan 1 Mayıs'ın, 22 Nisan 2009'da da TBMM'de kabul edilen yasa ile resmi tatil ilan edildiği hatırlatıldı.

Sol, marjinal, provokatif gruplar tarafından ülkenin bir çok yerinde kutlanacak "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü" kapsamında özellikle 31 Mart seçiminde "Cumhur İttifakı"nın kaybettiği başta büyükşehir belediye başkanlıklarının olduğu illerde çeşitli eylem ve etkinlikler düzenlenmesi için sosyal medya üzerinden paylaşımlarda bulunulduğu belirtilen açıklamada, sol terör örgütleri ile açık alan yapılanmaları tarafından 1 Mayıs ve devamı sürecinde sokağa çıkma çağrıları yapılarak kitlesel sokak hareketliliği oluşturulmaya çalışıldığı aktarıldı.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin ardından itiraz sürecinin uzaması, bazı ilçelerde seçimi kazanan adaylara mazbatalarının verilmemesi nedeniyle sürecin vatandaşlar arasında gerginliğe yol açtığı ve terör örgütü PKK/KCK ile örgüte müzahir çevrelerce sürecin provoke edilmeye çalışıldığı, vatandaşların sokak ve şiddet eylemlerine kanalize edilmeye çalışıldığı vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Ayrıca ülkemizde DEAŞ terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonlar neticesi örgütte küçülme ve yeni eleman temin edilememesi nedeniyle örgütte moral bozukluğu ve huzursuzlukların baş gösterdiği, örgüt elemanlarının morallerinin yükseltilmesi için eylem arayışında olduğu yönünde kuvvetli istihbari bilgiler elde edilmektedir. Bu bağlamda, ilimiz mülki sınırları içerisinde yapılmak istenen söz konusu etkinliklerin, terör örgütleri ve marjinal gruplarca kargaşa ortamı oluşturmak amacıyla hedef olarak seçilebileceği ve toplumsal barışı zedeleyebilecek provokatif eylemlere tevessül edilebileceği, halkımızın yoğun olarak bulunduğu yerlerin hedef seçilerek sansasyonel eylemler gerçekleştirebileceği, gruplar tarafından düzenlenen basın açıklaması ve benzeri etkinliklere terör örgütlerine mensup şahıslarca sızılarak bombalı eylem gerçekleştirilebileceği, düzenlenecek bu etkinliklerin terör örgütüne müzahir şahıslarca provoke edilerek terör örgütünün propagandasına dönüştürülebileceği, ayrıca güvenlik kuvvetlerine karşı taşlı, molotoflu, silahlı ve bombalı eylemler yapılmak istenildiği, bu eylemlerin konusu ve içeriği itibarıyla kamu düzeni ve güvenliğine olumsuz etki edebilecek, toplumun refah, huzur ve mutluluğu ile bağdaşmayacak nitelikte, ayrıca terör örgütlerinin karşıt görüşlü kişi ve gruplara yönelik canlı bomba, suikast, silahlı saldırı vb. eylemlerin yapılabileceği, göz önünde bulundurulduğunda, genel sağlığı veya başkalarının hak ve özgürlüklerini ciddi şekilde bozacak olaylara sebebiyet verilebileceği, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamındaki suçların işlenerek halk üzerinde infiale sebep olabileceğine dair açık ve yakın tehlike olduğu değerlendirmektedir."

Bu nedenlerle anayasa ve kanunlarda öngörülen sınırlandırma, yasaklama şartlarını açıkça oluşturduğu değerlendirilen eylemler ile saldırı olaylarının önüne geçmek, vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak, terör örgütlerinin planlarını bertaraf etmek, milli güvenliği sağlamak, kamu düzeni ve güvenliğini korumak, suç işlenmesini önlemek, temel hak ve özgürlükler ile genel asayişi korumak ve şiddet olaylarının yaygınlaşmasını engellemek amacıyla 29 Nisan-8 Mayıs tarihlerini kapsayan 10 gün süreyle mülki sınırlar içinde düzenlenecek yürüyüş, toplantı, basın açıklaması, oturma eylemi, stant açma ve benzeri türdeki her türlü eylem ve etkinliklerin yasaklandığı kaydedildi.

AA