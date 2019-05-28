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28 Mayıs 2019 Salı 16:27 | Son Güncelleme: 28 Mayıs 2019 Salı 16:29

Van'da eylemler 15 gün süreyle yasaklandı

Van'da eylemler 15 gün süreyle yasaklandı

Van genelinde yürüyüş, toplantı, basın açıklaması, oturma eylemi ve stant açma gibi her türlü eylem ve etkinliklerin 15 gün süreyle yasaklandığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, anayasa ve kanunlarda öngörülen sınırlandırma ve yasaklama şartlarını doğrudan ve açıkça oluşturduğu değerlendirilen eylemler ile saldırıların önüne geçmek, vatandaşların can ve mal güvenliklerini sağlamak, terör örgütlerinin planlarını bertaraf etmek, milli güvenliğin sağlanması, kamu düzeni ve güvenliğinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlükler ile başkalarının hak, özgürlük ve genel asayişin korunmasıyla şiddet olaylarının önlenmesinin amaçlandığı belirtildi. 

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Van coğrafi sınırlarında yarından geçerli olmak üzere 12 Haziran'da dahil 15 gün süreyle açık alanlarda düzenlenecek yürüyüş, toplantı, toplanmalar, basın açıklaması, oturma eylemi, stant açma, spor faaliyetleri kapsamında yapılan taraftar kutlamaları şeklindeki etkinliklerin gerekli emniyet tedbirlerinin aldırılabilmesi amacıyla her türlü eylem ve etkinlikler İl İdaresi ile Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri kanunlarının ilgili maddelerine istinaden yasaklanmıştır." 

(AA)

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