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29 Mayıs 2019 Çarşamba 15:09 | Son Güncelleme: 29 Mayıs 2019 Çarşamba 15:38

Van'da düştüğü çayda kaybolan liseli Murat Gündüç'ün cansız bedenine ulaşıldı

Van'da düştüğü çayda kaybolan liseli Murat Gündüç'ün cansız bedenine ulaşıldı

Van'da düştüğü çayda kaybolan lise son sınıf öğrencisi Murat Gündüç'ün cansız bedenine ulaşıldı

Van'ın Gürpınar ilçesi'nde geçtiğimiz cumartesi günü balık tutarken dengesini kaybedip düştüğü çayda kaybolan lise son sınıf öğrencisi Murat Gündüç'ten (17) acı haber geldi. 

5 gün süren aramaların ardından Murat Gündüç'ün cansız bedenine ulaşıldı.

Geçtiğimiz cumartesi günü öğle saatlerinde Gürpınar ilçesine bağlı Aşağı Kaymaz Mahallesi Zernek Çayı mevkiinde arkadaşıyla birlikte balık tutmaya giden Gürpınar Anadolu İmam Hatip Lisesi son sınıf öğrencisi Murat Gündüç, bir anda dengesini kaybedip çaya düşmüştü.

Ekipler, bugün öğle saatlerinde Gündüç'ün, kaybolduğu noktaya 3 kilometre mesafede Köprüler Mahallesi yakınlarında cansız bedenini buldu.

Okul birincisi olan Murat Gündüç'ün cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Van'a gönderildi.

(DHA)

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