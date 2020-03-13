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  3. Van'da durdurulan araçta kilolarca uyuşturucu madde ele geçirildi

Van'da durdurulan araçta kilolarca uyuşturucu madde ele geçirildi

Van'da durdurulan araçta kilolarca uyuşturucu madde ele geçirildi

Van'ın Edremit ilçesinde narkotik ekiplerinin hafif ticari aracı durdurması üzerine araçta yapılan aramada 27 kilo 905 gram eroin, 3 kilo 800 gram metamfetamin ve 3 kilo 615 gram toz esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Edremit ilçesi Kurubaş Mahallesi'nde oluşturdukları uygulama noktasında durumundan şüphelendikleri hafif ticari aracı durdurarak arama yaptı. Narkotik madde arama köpeği 'Zeus' ile birlikte yapılan detaylı aramada; araçta zulalanmış 54 paket halinde 27 kilo 905 gram eroin, 9 paket 3 kilo 800 gram metamfetamin, 10 paket halinde 3 kilo 615 gram toz esrar, ruhsatsız tabanca, şarjör ve 20 adet fişek ele geçirildi. Yakalanan uyuşturucuyla ilgili gözaltına alınan sürücü F.A. ve yanındaki yolcu M.A. sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

DHA


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