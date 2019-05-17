Van'da çuvallar içinde 47 kilo eroin ele geçirildi

Başkale ilçesine bağlı Çaldıran Mahallesi'nde uyuşturucu kaçakçılığı yapılacağı bilgisi üzerine, Ankara İstihbarat Komutanlığı'ndan özel ekip görevlendirildi. Özel ekip, Van İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube ekipleri ile müşteşerek operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında yapılan arazi arama-tarama faaliyetinde Çaldıran Mahallesi sınırlarında araziye bırakılmış 2 çuval içerisinde 47 kilo 752 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(DHA)