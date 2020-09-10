Van'da bulunan Urarturlara ait iskeletlerden hiçbirinin dişinde bir çürüğe rastlanmadı

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın izniyle Van'da yürütülen çalışmalarda Urartular'ın sosyal yaşantısı, ölü gömme adetleri ve inançlarına ilişkin önemli bulgulara ulaşılıyor. Şu ana kadar 55 iskeletin ortaya çıkarıldığı alanda bilim insanlarını en çok şaşırtan olay ise bulunan iskeletlerde çürük dişe rastlanmaması. İşte haberimizin ayrıtnıları...

"DİŞLERİNİN HİÇ ÇÜRÜK OLMADIĞINA ŞAHİT OLDUK"

DHA'da yer alan haberde konu ile ilgili araştırmayı yürüten YYÜ Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Rafet Çavuşoğlu, "Dişlerinin neredeyse hiç çürük olmadığına şahit oluyoruz. Şu ana kadar hiç çürük diş bulmadık. Sadece bir tanesinde çok küçük bir çürük diş çıktı şimdiki verilerimize göre." açıklamasında bulundu.

"KEMİK YAPILARI ÇOK GÜÇLÜ"

Kemik yapılarının çok güçlü olduğunu belirten Çavuşoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu da süt ve süt ürünleriyle yani doğal beslenmenin vermiş olduğu bir kalsiyum içerikli bir beslenmenin de olduğunu söyleyebiliriz. Bu da hayvancılıkla alakalı olduğunu bize gösteriyor. Buradaki insan iskeletlerinin beslenme türlerinden, hastalıklarına varıncaya kadar çalışmalar var."

URARTU ARKEOLOJİSİNDE İLK

Çavuştepe Kalesi'ndeki nekropolün Urartu arkeolojisi açısından çok önemli olduğunu söyleyen Prof. Dr. Çavuşoğlu, "Çünkü Urartu Arkeolojisi açısından ilk defa böyle bir nekropol açılıyor. Bu nekropol şimdiye kadar oda mezar şeklinde açılmıştı ama açık alanda bu kadar hepsinin bir arada olduğu ilk defa orta yere çıkıyor." ifadelerini kullandı.