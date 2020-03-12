Van'da 940 adet kaçak ilaç ele geçirildi

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince İpekyolu ilçesinde faaliyet gösteren 1 iş yerinde arama yapıldığı belirtildi. Açıklamada, “Yapılan aramada toplam 940 adet kaçak olduğu değerlendirilen cinsel ve kozmetik ilaç ele geçirilmiştir. Olayla ilgili iş yeri sahibi N.B. hakkında işlem yapılmıştır” denildi.