Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,2294
  • 7,0409
  • 330.483
  • 100966
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Van'da 940 adet kaçak ilaç ele geçirildi

Van'da 940 adet kaçak ilaç ele geçirildi

Van'da 940 adet kaçak ilaç ele geçirildi

Van'da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 940 adet kaçak olduğu değerlendirilen ilaç ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince İpekyolu ilçesinde faaliyet gösteren 1 iş yerinde arama yapıldığı belirtildi. Açıklamada, “Yapılan aramada toplam 940 adet kaçak olduğu değerlendirilen cinsel ve kozmetik ilaç ele geçirilmiştir. Olayla ilgili iş yeri sahibi N.B. hakkında işlem yapılmıştır” denildi.


Başkan Erdoğan: Hiçbir virüs bizim tedbirlerimizden daha güçlü değildir.

Başkan Erdoğan: Hiçbir virüs bizim tedbirlerimizden daha güçlü değildir.

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Okulun hem öğretmeni hem marangozu oldular

Sağlık bakanlığı tek tek açıkladı! Koronavirüs(COVID-19) nasıl bulaşır? Nasıl korunulur? Belirtileri nelerdir?