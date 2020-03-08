Van'da 7 bin 490 adet kaçak ilaç ele geçirildi

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince İpekyolu ilçesinde faaliyet gösteren 4 iş yerinde arama yapıldığı belirtildi. Açıklamada, “Yapılan aramalarda; toplam 7 bin 490 adet kaçak olduğu değerlendirilen ilaç (cinsel ve kilo aldırıcı tablet, macun, jel, sprey, krem) ele geçirilmiştir. Olayla ilgili iş yeri sahipleri S.R.G., M.T., İ.K., F.Ş. ve Ö.A. hakkında işlem yapılmıştır” denildi.