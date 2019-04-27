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Van'da 60 düzensiz göçmen yakalandı

Van'da 60 düzensiz göçmen yakalandı

Van'ın Tuşba ilçesinde yurda yasa dışı yollardan giren 60 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Van-Erciş kara yolunda köprü ve menfez kontrolü yapan güvenlik korucuları, bir minibüste yabancı uyrukluların olduğunu tespit etti. Güvenlik korucularının "Dur" ihtarına uymayarak kaçan minibüs, jandarma ekiplerince kısa sürede durduruldu.

Kontrollerde araçtaki 53 Afganistan, 4 Pakistan, 2 Bangladeş ve bir Güney Afrika uyruklunun yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlendi. Araçta yapılan aramada 4 poşette 2 kilo 188 gram esrar ele geçirildi.

Minibüs sürücüsü ile Afgan uyruklulardan 2'si gözaltına alındı. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresine teslim edildi.

(AA)

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